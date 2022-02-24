Верховная Рада ввела военное положение на всей территории Украины

На всей территории Украины введено военное положение. Фото: REUTERS

Военное положение введено на всей территории Украины. Такое решение приняла в четверг 24 февраля украинская Верховная Рада. Прямую трансляцию заседания вел канал "Рада".

За решение о введении военного положения проголосовали 300 депутатов Рады. Сообщается, что депутаты останутся в Киеве и Рада продолжит свою работу.

Военное положение - это особый режим функционирования страны. Военное положение вводится, если существует угроза национальной безопасности либо территориальной целостности государства, а также военной агрессии. Режим военного положения предусматривает, что органы государственной и местной власти и военные командования получают дополнительные полномочия. В то же время многие права и свободы граждан могут быть существенно ограничены.

Ранее о введении военного положения в Украине сообщил президент Зеленский. В то же время Зеленский подтвердил, что российские вооруженные силы наносят удары только по объектам военной инфраструктуры Украины. Подробности здесь.

Специальная операция России в Донбассе 24 февраля 2022 года: прямая онлайн-трансляция здесь на kp.ru.