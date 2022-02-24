«Макдональдс» временно закрыл все рестораны на Украине

На Украине временно закрыли все рестораны «Макдональдс» Фото: REUTERS

Американская сеть ресторанов быстрого питания «Макдональдс» объявила о временном закрытии всех ресторанов на территории Украины.

- Наши сотрудники остаются дома со своими родными для обеспечения безопасности. Очень хотим снова открыть наши двери для вас, улыбаться и делать все, что мы можем лучше всего — дарить чудесные и вкусные моменты. Берегите себя, — гласит текст сообщения пресс-службы компании.

Напомним, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк на брифинге в четверг, 24 февраля 2022 года, сообщил, что запаса продуктов в магазинах страны хватит на 15-20 дней. Ранее местные СМИ писали, что жители Киева массово покупают товары первой необходимости и продукты на фоне военной операции на Украине. В магазинах выстраиваются очереди, в некоторых точках нет хлеба и других продуктов первой необходимости. Кафе и рестораны закрыты. Тогда украинские продуктовые ритейлеры заверили, что запасов продуктов хватит.