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В мире24 февраля 2022 12:43

«Макдональдс» временно закрыл все рестораны на Украине

Компания оставила своих сотрудников дома для обеспечения безопасности
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
На Украине временно закрыли все рестораны «Макдональдс»

На Украине временно закрыли все рестораны «Макдональдс»

Фото: REUTERS

Американская сеть ресторанов быстрого питания «Макдональдс» объявила о временном закрытии всех ресторанов на территории Украины.

- Наши сотрудники остаются дома со своими родными для обеспечения безопасности. Очень хотим снова открыть наши двери для вас, улыбаться и делать все, что мы можем лучше всего — дарить чудесные и вкусные моменты. Берегите себя, — гласит текст сообщения пресс-службы компании.

Напомним, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк на брифинге в четверг, 24 февраля 2022 года, сообщил, что запаса продуктов в магазинах страны хватит на 15-20 дней. Ранее местные СМИ писали, что жители Киева массово покупают товары первой необходимости и продукты на фоне военной операции на Украине. В магазинах выстраиваются очереди, в некоторых точках нет хлеба и других продуктов первой необходимости. Кафе и рестораны закрыты. Тогда украинские продуктовые ритейлеры заверили, что запасов продуктов хватит.