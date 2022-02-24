В офисе Зеленского сообщили, что запаса продуктов в магазинах Украины хватит на 15-20 дней

На Украине сообщили, что запаса продуктов в магазинах страны хватит на 15-20 дней Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк на брифинге в четверг, 24 февраля 2022 года, сообщил, что запаса продуктов в магазинах страны хватит на 15-20 дней.

- В крупных сетях супермаркетов складские запасы есть на 15 дней. Ситуация может измениться из-за спекулятивного спроса, но в ближайшее время будут приняты меры, — сказал он.

Ранее местные СМИ писали, что жители Киева массово покупают товары первой необходимости и продукты на фоне военной операции на Украине. В магазинах выстраиваются очереди, в некоторых точках нет хлеба и других продуктов первой необходимости. Кафе и рестораны закрыты.

Тогда украинские продуктовые ритейлеры заверили, что запасов продуктов хватит.

Военное положение введено на всей территории Украины. Такое решение приняла в четверг 24 февраля украинская Верховная Рада. За решение о введении военного положения проголосовали 300 депутатов Рады. Сообщается, что депутаты останутся в Киеве и Рада продолжит свою работу. Ранее о введении военного положения в Украине сообщил президент Зеленский. В то же время Зеленский подтвердил, что российские вооруженные силы наносят удары только по объектам военной инфраструктуры Украины.