Шойгу распорядился с уважением относиться к украинским военным

Сергей Шойгу призвал с уважением относиться к украинским военнослужащим. Фото: REUTERS

Министр обороны РФ Сергей Шойгу распорядился с уважением относиться к украинским военнослужащим. Об этом рассказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, в районе боевых действий сопротивление оказывают преимущественно вооруженные отряды националистически настроенных украинцев, в то время как военнослужащие украинской армии предпочитают уклоняться от боевых столкновений.

«В районе боевых действий сопротивление оказывают в основном вооруженные отряды националистов. Военнослужащие украинской армии от боевых столкновений стараются уклоняться и договариваются о коридорах для выхода без вооружения из зоны проведения операции», - сказал Конашенков.

Официальный представитель Минобороны отметил, что глава ведомства Сергей Шойгу распорядился с уважением относиться к военнослужащим, которые дали присягу и выполняли приказы.

«Министр обороны РФ Сергей Шойгу дал специальное распоряжение всем командирам подразделений относиться с уважением к украинским военнослужащим. В распоряжении подчеркнуто: с учетом того, что военнослужащие ВС Украины, в отличие от националистов, давали присягу украинскому народу и подчинялись приказам, относиться к ним с уважением», - сказал Конашенков.

Он также рассказал, что Сергей Шойгу распорядился обеспечить для тех украинских военных, кто сложит оружие и захочет вернуться домой, безопасные коридоры.

«Проработать создание безопасных коридоров для безопасного выхода сложивших оружие украинских военнослужащих из районов проведения операции к своим семьям», - сказал Игорь Конашенков.

Ранее заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что украинские военные просят предоставить им гуманитарные коридоры.

Также сообщалось, что замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская призвала украинцев не брать в руки оружие.