Украинские военные просят у властей ДНР гуманитарный коридор

Эдуард Басурин заявил, что украинские военные попросили у властей ДНР гуманитарный коридор. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Часть украинских военных обратилась к властям Донецкой Народной Республики с просьбой о предоставлении гуманитарного коридора. Об этом заявил в четверг 24 февраля заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин, пишет ТАСС.

Также Басурин заявил, что военнослужащие ВСУ выражают готовность перейти на сторону ДНР.

«Обращаются к нам с просьбой сделать им гуманитарный коридор. Они готовы сложить оружие, перейти на нашу сторону и остаться в живых», - сказал он в эфире телеканала Россия 24.

Ранее Басурин призвал украинских военных сложить оружие.

«Призываю украинских военных сложить оружие. Потом вы сможете восстановить свою страну, мы будем вместе восстанавливать мирную жизнь», - заявил он в четверг 24 февраля.

С таким же обращением к военнослужащим ВСУ выступил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Также сообщалось, что Верховная Рада Украины в четверг 24 февраля ввела военное положение на всей территории страны.

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