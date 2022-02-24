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Политика24 февраля 2022 16:53

МИД России пообещал принять жесткие меры в ответ на санкции Евросоюза

Брюссель предпочел анализу ситуации в Донбассе санкционный инструментарий, отметили в ведомстве
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
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МИД России пообещал принять жесткие меры в ответ на санкции Евросоюза

МИД России пообещал принять жесткие меры в ответ на санкции Евросоюза

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия примет жесткие меры в ответ на санкции Евросоюза, принятые в связи с признанием Москвой независимости республик Донбасса, заявило Министерство иностранных дел РФ.

«Вместо анализа произошедшего и критического осмысления своей роли в ситуации в ДНР и ЛHP в Евросоюзе прибегли к санкционному инструментарию, ошибочно полагая, что он эффективен...В соответствии с базовым для международного права принципом взаимности нами будут приняты жесткие ответные меры», – сказано на сайте ведомства.

Как отметили в МИД РФ, неоднократные сигналы Москвы Киеву не были услышаны украинской стороной. В ведомстве заявили, что население ЛДНР для Украины являются лишь разменной монетой. После признания Россией независимости республик Донбасса Киев только усилил обстрелы ДНР и ЛНР, подчеркнули в российском МИД.

Напомним, Евросоюз официально ввел санкции против России из-за признания Донецкой и Луганской народных республик. Рестрикции коснулись 351 депутата Государственной думы, проголосовавшего за данную меру.