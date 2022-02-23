ЕС официально ввел санкции против России за признание ДНР и ЛНР

Евросоюз официально ввел санкции против РФ за признание ДНР и ЛНР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз официально ввел санкции против России из-за признания Донецкой и Луганской народных республик. Рестрикции коснулись 351 депутата Государственной думы, проголосовавшего за данную меру.

- Письменная процедура по санкциям благополучно завершена. Юридические акты приняты и будут опубликованы для непосредственного вступления в силу до конца дня, — говорится в сообщении французского представительства.

Как уточняется официальном заявлении Евросоюза, также санкции были введены против 27 физических и юридических лиц России, в отношении госдолга РФ. Европейскому бизнесу было запрещено проводить какие либо операции с ДНР и ЛНР.

Ранее Министерство иностранных дел РФ заявило, что Россия даст «сильный ответ» на новые санкции Соединенных Штатов, он необязательно будет симметричным. Новые санкции США вводятся с целью изменить политический курс России, отметили в ведомстве. В МИД заявили, что ограничительные инструменты оказываются неэффективными, а их применение негативно сказывается на интересах Вашингтона. Как подчеркнули в ведомстве, Россия способна минимизировать ущерб от санкций и твердо отстаивать свои интересы.