Рогозин предрек неконтролируемый сход МКС с орбиты в случае санкций против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный директор российской госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что Международную космическую станцию (МКС) ждет неконтролируемый сход с орбиты на Европу или США, в случае, если санкции заденут сотрудничество с Россией.

- Если заблокируете сотрудничество с нами, кто спасет МКС от неуправляемого схода с орбиты и падения на территорию США или Европы? Еще есть вариант падения 500-тонной конструкции на Индию и Китай. Вы хотите им угрожать такой перспективой? - написал Рогозин в посте в своем телеграм-канале.

Также глава организации отметил, что МКС не летает над Россией МКС, а значит "все риски - ваши".

Ранее Рогозин назвал ограничения против российской космической отрасли, о которых объявил президент США Джо Байден, "санкциями Альцгеймера". Он напомнил, что Вашингтон перекрыл нашей стране доступ к радиационностойкой микроэлектронике космического назначения еще в 2014 году, и тем не менее, Россия продолжает делать свои космические аппараты.