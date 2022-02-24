Рогозин: Россия наладит собственное производство компонентов и приборов для космической промышленности

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин Фото: Евгения ГУСЕВА

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал ограничения против российской космической отрасли, о которых объявил президент США Джо Байден, «санкциями Альцгеймера».

Он напомнил, что Вашингтон перекрыл нашей стране доступ к радиационностойкой микроэлектронике космического назначения еще в 2014 году, и тем не менее, Россия продолжает делать свои космические аппараты.

«И будем их делать, развернув производство необходимых компонентов и приборов у себя», - написал он в своем Telegram-канале.

Рогозин также отметил, что намерение «запретить всем странам выводить свои космические аппараты на самых надёжных в мире российских ракетах» – «это тоже не новость». А вот прекращение сотрудничества Соединенных Штатов с Россией на МКС может грозить трагедией – неконтролируемым сходом станции с орбиты и ее падением на территорию США или Европы, поскольку коррекция орбиты МКС, ее уклонение от опасных сближений с космическим мусором, «коим ваши талантливые бизнесмены загадили околоземную орбиту, производится исключительно двигателями российских грузовых кораблей «Прогресс МС».

«Господа, вы когда санкции планируете, проверяйте тех, кто их генерирует, на предмет болезни Альцгеймера. На всякий случай. Во избежание того, что ваши санкции упадут вам на голову. Причем не только в переносном смысле», - добавил он.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 24 февраля Байден выступил с заявлением, озвучив пакет новых санкций, которым Вашингтон намерен противодействовать спецоперации российских войск, проводимой сейчас на Украине. В своей речи президент США особо отметил, что новые санкции будут иметь долгосрочные последствия для российской экономики.

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