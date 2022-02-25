Байден заявил, что российско-американские отношения "практически разорваны" Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден заявил, что российско-американские отношения близки к "полнейшему разрыву".

- На данный момент в российско-американских отношениях наблюдается практически полный разрыв, если они продолжат движение по этому пути, - сказал Байден в обращении к американцам.

Американский лидер также добавил, что большинство стран в мире в оппозиции к тому, что делает российское руководство.

До этого сообщалось, что Соединенные Штаты подготовили свой ответ России. Президент Штатов Джо Байден выступил с заявлением, в котором озвучил пакет новых санкций, которым Вашингтон намерен противодействовать спецоперации российских войск, проводимой сейчас на Украине.

Незадолго до заявления Байдена о санкциях против РФ объявил премьер Великобритании Борис Джонсон. В частности, рестрикции от королевства включают запрет "Аэрофлоту" летать в Британию.