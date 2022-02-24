США и Запад объявили о новых новых санкциях против России

Байден выступил с заявлением, в котором озвучил пакет новых санкций Фото: REUTERS

Соединенные Штаты готовили свой ответ России дольше всех: лишь ближе к московской полуночи президент Байден выступил с заявлением, в котором озвучил пакет новых санкций, которым Вашингтон намерен противодействовать спецоперации российских войск, проводимой сейчас на Украине.

Перед этим он провел виртуальную встречу с лидерами «Большой семерки», после окончания которой на официальных аккаунтах Белого дома появилось сообщение о том, что Байден объявит о «разрушительных» экономических санкциях против России.

Начиная свое выступление, президент США особо отметил, что новые санкции будут иметь долгосрочные последствия на российскую экономику.

Детализация санкций и экспортных ограничений обычно публикуется на сайте американского минфина после того, как президент США подписывает соответствующий указ.

Байден лишь анонсировал, что в новый санкционный список попали еще 4 российских банка, включая ВТБ, а также несколько физических лиц.

Рынка внешних заимствований будут лишены ряд крупных российских компаний. А российский бизнес будет ограничен в ведении расчетов в долларах, евро, фунтах и иенах. Байден признал, что союзникам не удалось договориться по поводу отключения России от системы платежей SWIFT, но он уверен, что США удастся ограничить возможности России по экспорту высокотехнологичной продукции. Вопреки ожиданиям американских журналистов, не введены и персональные санкции против Владимира Путина. Байден лишь заявил, что такой вариант рассматривается в будущем, а сам он не планирует общаться с российским президентом.

Байден также объявил, что завтра пройдет экстренный саммит НАТО, в ходе которого будет обсуждаться также и помощь Украине.

Президент США в очередной раз подтвердил, что американские военные не будут участвовать в военных действиях по защите Украины, но продолжат стоять на страже «каждого дюйма территории стран-членов альянса» и направят дополнительные контингенты, которые будут расквартированы в ФРГ. Он также сообщил, что в его планах пока не значатся контакты с президентом России.

За час до Байдена о санкциях против России объявил также британский премьер Борис Джонсон. Рестрикции от Великобритании включают запрет «Аэрофлоту» летать в Великобританию, заморозку активов ВТБ в этой стране, а также запрет гражданам России хранить в британских банках более 50 тысяч фунтов стерлингов.

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