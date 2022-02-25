США из-за Украины ввели санкции против 24 физических и юридических лиц из Белоруссии

США ввели санкции против 24 физических и юридических лиц из Белоруссии Фото: REUTERS

Американский Минфин объявил, что Соединенные Штаты ввели санкции против 24 физических и юридических лиц из Белоруссии, которые, по версии Вашингтона, поддерживали Россию в спецоперации на Украине и помогали российским военным.

«Управление по контролю за иностранными активами вводит санкции в отношении 24 белорусских физических и юридических лиц из-за поддержки Белоруссией и оказания помощи во вторжении», - говорится в заявлении министерства финансов США.

В санкционный перечень, в частности, включены такие учреждения и предприятия, как «Банк Дабрабыт», Белинвестбанк¸ «Минский завод колесных тягачей» (МЗКТ), «Белспецвнештехника», «КБ Радар», «558 авиационный ремонтный завод», а также компании «Интеграл», «Минотор-Сервис», «Оборонные инициативы» и другие.

Между тем, президент Белоруссии Александр Лукашенко сразу после начала российской спецоперации на Украине созвал совещание в военачальниками, на котором заявил, что республика не намерена в ней участвовать и свои танки в Незалежную не пошлет.

Однако вопрос признания Белоруссией независимости Донецкой и Луганской народных республик стоит в повестке дня. По словам белорусского лидера, «в ближайшее время мы сделаем так, как будет нужно и нам, и России».

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