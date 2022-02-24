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Политика24 февраля 2022 10:13

Лукашенко заявил, что вопрос признания Белоруссией ДНР и ЛНР стоит в повестке дня

Президент Белоруссии: "Мы сделаем так, как будет нужно и нам, и России"
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

Фото: REUTERS

Вопрос признания Белоруссией независимости Донецкой и Луганской народных республик стоит в повестке дня, заявил президент государства Александр Лукашенко, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в четверг, 24 февраля 2022 года.

"У нас этот вопрос в повестке дня стоит, и в ближайшее время мы сделаем так, как будет нужно и нам, и России", - подчеркнул Лукашенко.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2022 года во время телеобращения к россиянам заявил о признании независимости ЛНР и ДНР. Глава государства подписал указы о признании республик, а также стороны подписали договоры о взаимопомощи.

Договоры о дружбе и сотрудничестве с Донецкой и Луганской народными республиками содержат целый ряд тезисов о взаимодействии между участниками соглашений, в том числе в области обороны.