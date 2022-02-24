Что происходит на Украине: ответы на 10 главных вопросов

Военная спецоперация – мера вынужденная, потому что и в случае с Донецком, и в случае с гарантиями безопасности все возможные дипломатические методы решения проблем были исчерпаны. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

1. Почему это спецоперация, а не война?

Во-первых, потому что война, как правило, ведется за территории, акватории, ресурсы. За то, чтобы подчинить своей воле не только чужую власть, но и чужой народ. Во-вторых, в ходе войны учреждаются оккупационные власти, которые продвигают свою политику не считаясь с нуждами жителей захваченного государства. В-третьих цели войны – полностью покорить страну, фактически лишив ее государственности.

Ничего из перечисленного Владимир Путин не анонсировал. Более того, заявил, что Москва не собирается оккупировать территории Украины и что-то навязывать силой. Спецоперация носит ограниченный характер и конкретные цели. В первую очередь – это защита мирного населения Донбасса, которое, как сказал президент «на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». И уже во вторую очередь Россия действует в рамках права на самооборону, прописанного в Уставе ООН. Потому что расширение НАТО на восток угрожает нашей безопасности.

2. Можно ли было обойтись без нее?

Военная спецоперация – мера вынужденная, потому что и в случае с Донецком, и в случае с гарантиями безопасности все возможные дипломатические методы решения проблем были исчерпаны. Запад откровенно по-хамски отклонил наши основные претензии. Впрочем, даже если гипотетически представить, что НАТО откажется принимать Украину в альянс и пообещает не размещать на ее территории ракетное вооружение, ничто не помешает Киеву делать это в рамка двусторонних соглашений с какой-нибудь Британией, Турцией или Польшей.

Минские соглашения и вовсе мертворожденный проект, который возник только для того, чтобы показать всему миру несостоятельность Украины в ее «миротворческих» усилиях. На протяжении семи лет она саботировала их выполнение, насыщая линию соприкосновения вооружениями, техникой и живой силой. Совершенно очевидно, что какая бы ни была власть в Киеве, под давлением националистического меньшинства она будет вынуждена пытаться взять Донбасс силой. А значит угроза не исчезнет. Не случайно, среди целей операции, которые озвучил Владимир Путин – денацификация.

3. Почему именно сейчас?

Потому что, по оценке президента РФ, Запад пересек все красные линии. Последние несколько лет велось активное освоение Украины силами НАТО. Страну буквально накачивали различными типами вооружений – от ударных беспилотников «Байрактар» до противотанковых комплексов «Джавелин», от ракетных катеров до натовских вооружений к ним.

Незалежная буквально наводнена структурами Североатлантического альянса, которые действу на ее территории, как хозяева. Более десятка баз, на которых под витриной оказания инструкторских услуг фактически легализовано пристутсвие иностранных подразделений. К примеру в морском центре в Очакове до недавнего времени были расквартированы 100 британских инструкторов по диверсионному водолазному делу. Для инструкторской школы – это слишком много. А для роты подводных диверсантов – в самый раз. Причем программа обучения их, как правило, включает в себя действия в тылу противника. То есть, на территории России. Отрабатывались даже действия, которые можно было бы перенести на акваторию Крыма.

Вместе с тем постепенно Киев создал критически масштабную группировку на линии разграничения, куда стянул почти всю свою огневую мощь. А значит решение о наступлении могло быть принято в любой момент. Накануне объявления российской спецоперации в ЛНР украинские войска пытались прорваться через линию фронта. Корреспондент «КП» стал свидетелем этого боя. Если бы двум ротно-тактическим группам ВСУ, форсировавшим Северский Донец, удалось бы закрепиться на том берегу, была бы наведена понтонная переправа, по которой войска двинулись бы на Луганск. Такие же прорывы планировались и на территорию ДНР. Ждать было уже нельзя. Наступление ВСУ грозило многочисленными жертвами среди мирного населения.

Россия атаковала объекты противовоздушной обороны, аэродромы, военные арсеналы, воинские части, комендатуры. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

4. Почему Россия выбрала именно такую тактику спецоперации?

В первую очередь потому, что у нее есть опыт подобных операций, когда максимальный урон наносится военной инфраструктуре, не задевая при этом гражданский сектор. Примерно так с 2015 года проводится военная операция в Сирии, где авиация сначала лишила террористов финансовой подпитки, разгромив с воздуха их нефтяной бизнес. Затем била по штабам, складам, логистическим цепочкам, помогая войскам на земле уничтожать боевиков.

В 2008 году Москва также не стала оккупировать Грузию и менять власть в стране, ограничившись заявленными целями – защитить граждан России, спасти российских миротворцев и вернуть Абхазии и Южной Осетии территориальную целостность.

5. Что попало под удар?

В Минобороны подчеркивают, что ракетные удары наносятся высокоточным оружием исключительно по военным объектам. В первую очередь необходимо уничтожить критически важную инфраструктуру. Россия атаковала объекты противовоздушной обороны, аэродромы, военные арсеналы, воинские части, комендатуры.

География ударов - Ивано-Франковск, Хмельницкий, Чернигов, Харьков, Кривой Рог, Днепр, Киев, Васильков, Умань, Одесса, Херсон, Мариуполь, Краматорск и линия разграничения в Донбассе.

В Николаеве на аэродроме, не успев подняться в воздух были уничтожены ударные беспилотники «Байрактар».

Народные милиции ЛДНР перешли в контрнаступление по всей линии соприкосновения, нанося массированные артиллерийские удары по позициям ВСУ. На некоторых участках фронт удалось прорвать и продвинуться вперед.

6. Чем ответила Украина?

Киев пока ограничивается сводками с фронтов. Зеленский разорвал дипломатические отношения с Россией, объявил в стране военное положение и всеобщую мобилизацию.

Венное положение означает, что любого человека могут забрать рыть окопы. У владельцев внедорожников могут временно изъять авто. Запрещаются митинги, устанавливается цензура в СМИ. Отменяются выборы.

7. Как операция может пойти дальше?

Вероятно многие города не будут брать в лоб. Тот же очень мощно укрепленный Мариуполь десантом с моря можно обойти и взять в кольцо. Здесь подсобят и подразделения, прибывающие из Крыма. Всю донбасскую группировку могут отрезать от остальной Украины броском через Харьков. Вряд ли российские войска будут ввязываться в городские бои и все будет зависеть от лояльности местного населения. Где-то города будут открывать свои двери для россиян, где-то их будут брать в кольцо, обеспечивая доступ невоенных грузов для гражданского населения.

Судьба же окруженных населенных пунктов будет решаться в Киеве. Чем быстрее вежливые люди окажутся на Банковой, тем быстрее закончится война. Именно в этом городе, возможно, будут подписываться соглашения о новом миропорядке.

8. Возможен ли перенос войны на российскую территорию?

Это вряд ли. У Украины на это просто не хватит сил, однако можно ожидать всплеска диверсий. Вероятно, агентура, которая уже находится на территории России получила приказ на проведение терактов.

Западные партнеры Киева не раз заявляли, что воевать за Украину не намерены. Они, конечно, обложат Россию новыми масштабными санкциями, о которых посоло РФ в Швеции уже все сказал.

9. Что будет с Донецком и Луганском?

В республиках не скрывают, что ставят задачу в ходе контрнаступления выхода на границы бывших Донецкой и Луганской областей. И будут закрепляться на своих государственных границах, определенных в Конституции.

Вот тогда уже имеет смысл и подумать о возможности их присоединения к России. Без двух третей территорий это было бы нелогично. А после обретения цельности, власти ЛДНР смогут обратиться к российскому руководству с соответствующей просьбой.

А может, к тому моменту самоопределиться захотят и другие регионы незалежной. И создать одно большое госдуарство под названием Новороссия.

10. И что с остальной Украиной?

Здесь, конечно, путь будет непростой. Никакой оккупации, по словам Путина, здесь не будет. Но и враждебный режим Москва тоже не оставит. Какое-то время Россия, конечно, будет контролировать политические и социальные процессы на Украине. Потому что нельзя оставлять националистическую заразу, которая снова отравит все общество. Именно поэтому президент РФ говорит о том, что незалежную ждут процессы демилитаризации и денацификации.

Также под присмотром России пройдет и новый «Нюрнберг», на «предадут суду тех, кто совершил многочисленные, кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации». Здесь речь и о жителях Донбасса, и о жертвах Одессы, и о расстрелянных на Майдане беркутовцах

И, разумеется, Москва поспособствует установлению более дружественного для России режима, который начнет восстанавливать двусторонние отношения. Не исключено, что на территории страны останутся российские военные базы.

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