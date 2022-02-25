Белый дом: Санкции нужны для ограничения роста экономики России и ухудшения уровня жизни Фото: REUTERS

В США заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх рассказал, что введение санкций необходимо для того, чтобы ограничить рост экономики России и ухудшить уровень жизни в стране. Об этом он заявил во время своего выступления на брифинге.

- Последствия (санкций) со временем приведут к высокой инфляции, росту процентных ставок, снижению покупательной способности, снижению производственных возможностей, снижению роста (экономики) и более низкому уровню жизни в России, - сказал Сингх.

Также он добавил, что американская сторона специально разработала санкции таким образом, чтобы "они причинили серьезный ущерб российской экономике при минимальных издержках для нас".

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты ввели новые санкции против российских банков. На этот раз ограничения коснулись членов руководства Сбербанка и ВТБ. А накануне было объявлено о введении санкций в отношении ВЭБ, Промсвязьбанка (ПСБ), а также 42 их дочерних компаний. Рестрикции связаны с решением российской стороны о признании независимости ЛНР и ДНР.