США ввели санкции против Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка Фото: REUTERS

Соединенные Штаты ввели новые санкции против российских банков. На этот раз ограничения коснулись членов руководства Сбербанка и ВТБ. Об этом 24 февраля сообщили в американском Минфине.

В новый санкционный список США включили первого зампреда правления Сбербанка Александра Ведяхина, а также членов руководящего звена ВТБ Андрея Пучкова и Юрия Соловьева и его супругу Галину Улютину. Всего под рестрикции попали 11 юридических лиц, в том числе Сбербанк, Газпромбанк, "Открытие", Совкомбанк, Новикомбанк.

Накануне Штаты объявили о введении санкций в отношении ВЭБ, Промсвязьбанка (ПСБ), а также 42 их дочерних компаний. Рестрикции связаны с решением российской стороны о признании независимости ЛНР и ДНР. В черные списки США по ДНР и ЛНР также попали сыновья Бортникова, Кириенко и Фрадкова.

Также в США сообщали о готовности при необходимости ввести санкции в отношении нескольких крупных российских банков - Сбера и ВТБ.