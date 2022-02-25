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Политика25 февраля 2022 7:24

Мишустин заявил, что страны ЕАЭС остаются вместе, несмотря на давление Запада

Государства выработают единый курс для снижения негативного эффекта санкций
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Михаил Мишустин

Михаил Мишустин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заседание Евразийского межправительственного совета в очередной раз подтверждает, что Евразийский экономический союз остается единым, а его участники укрепляют сотрудничество несмотря на попытки внешнего давления со стороны западных стран, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Сегодняшняя встреча - лучшее подтверждение тому, что при любых обстоятельствах мы вместе и сообща стремимся укреплять сотрудничество по всем направлениям, несмотря на внешнее давление и попытки западных стран нас разобщить", - подчеркнул председатель российского правительства.

Кстати, совместное противодействие внешнему давлению стало одной из тем обсуждения в Евразийском межправительственном совете. Об этом рассказал агентству БелТА премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

"Страны намерены вырабатывать единый курс, который позволит по крайней мере снизить негативный эффект от внешнего давления, - подчеркнул Головченко. - Мы ощущаем поддержку других членов ЕАЭС".

По его словам, пока решений о коллективных ответных мерах не принято. Головченко отметил, что важнее "секьюритизировать национальные риски в рамках союза через нахождение путей, которые не позволят санкциям и давлению быть эффективными".

Как ранее писал сайт kp.ru, лидеры стран Евросоюза разрабатывают третий пакет санкций против России в связи с ситуацией на Украине, говорится в итоговом документе саммита, который прошел в Брюсселе. Именно этому вопросу уделили наибольшее количество времени. В качестве одной из возможных мер назвали отключение страны от платежной системы SWIFT.