В России выявлено 123 460 случаев коронавируса 25 февраля 2022 года

В России выявлено 123 460 случаев коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России выявлено 123 460 случаев COVID-19. С начала пандемии выявлено 16 052 028 таких случаев.

Лидером по заболеваемости является Санкт-Петербург, где заболели 7572 человека. Второй идет Новосибирская область — 4796 случаев. Тройку замыкает Красноярский край — 4759 случаев.

Кроме того, за сутки медики зафиксировали 787 летальных исходов. Из больницы выписали 167 310 человек.

Ранее министр здравоохранения страны Михаил Мурашко сообщил, что в России сегодня циркулируют и штамм коронавируса «Омикрон», и штамм «Дельта». По его словам, их соотношение составляет примерно 1 к 2. Как отметил Мурашко, утверждения о легком течении болезни при штамме «Омикрон» неверны. Он добавил, что число госпитализированных с коронавирусом составляет около 190 тысяч человек. По словам министра, многие из них находятся в реанимации.