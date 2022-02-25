Франция пообещала помощь Зеленскому в случае угрозы его безопасности

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан Фото: REUTERS

Безопасность президента Украины Владимира Зеленского выступает центральным вопросом текущей ситуации, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан

Франция сможет оказать помощь президенту Украины Владимиру Зеленскому в случае угрозы его безопасности. С таким заявлением выступил глава МИД страны Жан-Ив Ле Дриан.

"Безопасность Зеленского - центральный элемент происходящего, и мы в состоянии поддержать украинского президента, если возникнет такая необходимость", - сказал Ле Дриан в эфире радиостанции France Inter.

"Мы примем меры, которые потребуется принять", - сказал министр в ответ на вопрос, предусматривает ли эта помощь вывоз Зеленского с территории Украины.

Напомним, президент России Владимир Путин утром 24 февраля заявил, что в ответ на обращение руководства республик Донбасса принял решение о проведении военной спецоперации. При этом он отметил, что Москва не планирует захват украинских территорий. Представители Минобороны РФ сообщили, что российские военные не наносят удары по украинским городам - высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Для мирного населения никаких угроз нет, заверили в военном ведомстве.