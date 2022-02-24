Путин начал военную операцию в Донбассе. Полный текст обращения президента 24 февраля 2022 года

Президент России Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

О своем решении Владимир Путин объявил рано утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Публикуем полный текст обращения президента России о начале военной операции в Донбассе.

«Сегодня вновь считаю необходимым вернуться к событиям на Донбассе. Начну с того, о чем говорил 21 февраля. Речь о том, что вызывает особую озабоченность, о фундаментальных угрозах, создающихся политиками на Западе в отношении нашей страны.

Имею в виду расширение НАТО, продвижение инфраструктуры. 30 лет мы пытались договориться о принципах равной и неделимой безопасности. Но в ответ сталкивались с обманом, враньем или с шантажом. Альянс продолжает расширяться, его военная машина движется.

Почему все это происходит? Откуда наглая манера говорить с позиции собственной исключительности? Ответ ясен, Советский Союз в конце прошлого века ослаб, развалился. Это урок нам: паралич власти, воли – первый шаг к деградации. Стоило потерять уверенность и все, баланс сил нарушился. Прежние договоры уже не действуют.

Все, что не устраивает гегемона, объявляется архаичным и устаревшим. А что выгодно – преподносится как истина в последней инстанции. Несогласных же ломают через колено.

После развала Советского Союза начался передел мира», - начал обращение президент.

Путин напомнил, к чему привела самоуверенность Запада. Сначала была кровавая операция в Белграде, потом Ирак, Ливия, Сирия…

- Практически везде, куда Запад приходит устанавливать порядок, остаются язвы терроризма и экстремизма. В этом ряду и обещания нашей стране не расширять НАТО на восток. Выражаясь народным языком, кинули!

Сами американские политики говорят, что внутри США создана империя лжи. Так оно и есть. Но не надо скромничать, США – великая страна. Сателлиты не только поддакивают, они с восторгом перенимают правила. Весь западный блок – весь целиком и есть империя лжи.

В 1940 году, в начале 1941-го года Советский Союз пытался оттянуть начало войны. Пытался не провоцировать потенциального агрессора, откладывал шаги для возможного противодействия. Страна оказалась не готова к нашествию нацистской Германии. Врага остановили и сокрушили, но колоссальной ценой.

Попытка ублажить агрессора оказалась ошибкой. В первые месяцы потеряли ключевые территории и миллионы людей. Второй раз ошибки не допустим.

Что касается военной сферы, Россия даже после развала СССР является одной из самых мощных ядерных держав. Ни у кого не должно быть сомнений в том, что нападение приведет к разгрому любого агрессора.

Продолжающееся расширение НАТО для нашей страны опасно. На Западе хотят ускорить расширение инфраструктуры. Продолжать наблюдать мы больше не можем. Дальнейшее расширение Альянса для нас неприемлемо.

Проблема в том, что на прилегающих территориях создается враждебная «антироссия». Для США – это полит сдерживания России, а для нашей страны – вопрос жизни и смерти. Вопрос исторического будущего, вопрос самого существования государства. Этот и есть та самая красная черта, они ее перешли.

Я о положении на Донбассе. Киев окончательно отказался от переговоров, 8 лет мы все делали для мирного решения. Нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит, терпеть невозможно. Происходит геноцид миллионов людей, которые надеются только на Россию.

Ведущие страны НАТО во всем поддерживают на Украине крайних националистов. Националисты никогда не простят крымчанам их свободный выбор. Они полезут и в Крым с войной, чтобы убивать, как пособники Гитлера во время войны.

Весь ход развития событий показывает: столкновение России с этими силами неизбежно. Они просто ждут удобного часа. Теперь они претендуют еще и на обладание ядерным оружием.

Россия не может чувствовать себя в безопасности под угрозой с современной Украины. Обстоятельства требуют решительных действий. Народные республики Донбасса обратились за просьбой о помощи.

С санкции Совета безопасности мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель - защита людей, которые на протяжений восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой.

Итоги Второй мировой войны священны. Но они не противоречат высоким ценностям прав и свобод, а также не отменяет право наций на самоопределение. Людей, проживающих на тех или иных территориях современной Украины, никогда не спрашивали, как они хотят определять свою жизнь. А мы за право выбора - им должны воспользоваться все народы, проживающие на территории Украины.

Сегодняшние события – защита самой Украины от тех, кто взял ее в заложники. Наши действия – самозащита от создаваемых угроз.

Должен обратиться к военнослужащим вооруженных сил Украины. Уважаемые товарищи, ваши отцы и деды не для того сражались с нацистами, защищая нашу общую родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине. Вы давали присягу украинскому народу, а не антинародной хунте, которая грабит Украину и издевается над ее народом. Не исполняйте ее преступных приказов! Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой! Все военнослужащие смогут покинуть зону боевых действий.

Еще раз настойчиво подчеркну – вся ответственность за возможное кровопролитие будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима.

Владимир Путин: "Россия не может чувствовать себя в безопасности под угрозой с современной Украины".

Кто бы ни пытался помешать нам со стороны должны знать: ответ будет незамедлительным и приведет к таким последствиям, с которыми вы не сталкивались. Все решения приняты, надеюсь, вы услышали.

Силы нужны всегда, но сила может быть разного качества. В основе политики империи лжи лежит грубая прямолинейная сила. Но настоящая сила в справедливости и правде. Трудно не согласиться с тем, что сила и готовность к борьбе лежат в основе суверенитета.

Судьба России в надежных руках нашего многонационального народа. А это значит, что принятые решения будут выполнены, поставленные цели достигнуты, безопасность нашей Родины надежно гарантирована!

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Специальная операция России в Донбассе 24 февраля 2022 года: прямая онлайн-трансляция

Владимир Путин объявил о специальной операции России в Донбассе 24 февраля 2022 года (подробности)