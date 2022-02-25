Украина заявила о готовности к переговорам с Россией о нейтральном статусе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина готова к началу переговоров с Россией по поводу нейтрального статуса.

При этом Украина должна получить также и гарантии безопасности, подчеркивается в заявлении советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что когда-нибудь наступит время начала диалога между РФ и Украиной. Он также отмечал, что готов к обсуждению с Россией любых вопросов, в том числе, внеблокового статуса.

При этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что "Россия готова к переговорам в любой момент, когда ВС Украины сложит оружие".

Напомним, российский лидер Владимир Путин утром 24 февраля заявил, что в ответ на обращение глав республик Донбасса принял решение о проведении военной спецоперации в целях защиты ДНР и ЛНР. При этом российский президент подчеркнул, что Москва не вынашивает планы оккупации Украины.

Ранее, 21 февраля Путин подписал указ о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их руководителями были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. При этом российский лидер подчеркнул, что современную Украину полностью создала большевистская Россия. По словам Путина, большевики буквально "втиснули" Донбасс в состав Украины.