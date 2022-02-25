Лавров обвинил Запад в выгораживании преступлений киевского режима

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Западные страны последовательно выгораживали преступления киевского режима против мирного населения, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе перговоров с представителями МИД ДНР и ЛНР 25 февраля 2022 года. Трансляция мероприятия ведется на странице министерства иностранных дел (МИД) РФ в социальной сети "ВКонтакте".

Лавров подчеркнул, что в результате таких действий Запада Украина оказалась ввергнута в трагедию. По его словам, Россия не могла оставаться безучастной к просьбе республик Донбасса прийти на помощь, чтобы дать отпор агрессору.

Как ранее писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.