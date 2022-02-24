Путин обратился к украинцам и назвал действия России самозащитой

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам Украины, в котором подчеркнул, что действия страны не направлены против народа Украины и являются самозащитой.

"Сегодняшние события связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа. Они связаны с защитой самой России от тех, кто взял Украину в заложники и пытается использовать ее против нашей страны и ее народа, - подчеркнул глава государства. - Повторю, наши действия - это самозащита от создаваемых нам угроз и от еще большей беды, чем та, что происходит сегодня".

Российский лидер призвал украинцев к взаимодействию для выстраивания самостоятельных отношений, чтобы никто не вмешивался в них.

"Как бы тяжело не было, прошу понять это и призываю к взаимодействию. Чтобы как можно скорее перевернуть эту трагическую страницу и вместе двигаться вперед, - обратился к гражданам Украины Владимир Путин. - Никому не позволять вмешиваться в наши дела, в наши отношения. А выстраивать их самостоятельно".

Российский лидер верит в то, что несмотря на наличие госграниц народы России и Украины смогут преодолеть все проблемы и это их укрепит как единое целое.

Путин также обратил внимание, что в 2014 году Крым сделал выбор быть вместе с исторической родиной – Россией, и россияне это решение поддержали, так как РФ обязана была защитить жителей Крыма и Севастополя от "нациков".

Как ранее писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.

Подробнее о последних событиях в Донецкой и Луганской народных республиках читайте в онлайн-трансляции "Комсомольской правды".

Напомним, 21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил историческое решение: Россия признает независимость республик Донбасса - ДНР и ЛНР. Президент подписал два указа: о признании ДНР и ЛНР, а затем Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи России с ДНР и ЛНР, предусматривающие в том числе военный союз. Основные тезисы этих документов можно узнать по ссылке.