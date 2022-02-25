Лига безопасного интернета попросила Генпрокуратуру и Минюст проверить финансирование Юрия Дудя

Юрий Дудь Фото: скриншот видео

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в Генеральную прокуратуру и Министерство юстиции с просьбой проверить финансирование журналиста Юрия Дудя.

- В связи с тем, что в ряде средств массовой информации ранее была опубликована информация об иностранном финансировании данного блогера, вчера Лига безопасного интернета обратилась в Генеральную прокуратуру РФ и Министерство юстиции РФ с просьбой о проведении проверки этой информации СМИ, — сообщила она в своем Telegram-канале.

Мизулина потребует признать Дудя иноагентом, если его иностранное финансирование подтвердится.

Напомним, в октябре 2021 года Зюзинский районный суд вынес вердикт по делу о пропаганде наркотиков в интервью Юрия Дудя с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном. Рассмотрение дела проходило без личного присутствия обвиняемого. Его интересы представлял адвокат. Юрия Дудя признали виновным и обязали выплатить 100 тысяч рублей. Сторона защиты с таким вердиктом была не согласна.

Дело было возбуждено по просьбе Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявляла, что официальные психо-лингвистические судебные экспертизы подтвердили факты пропаганды наркотиков в двух интервью блогера.