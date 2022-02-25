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Общество25 февраля 2022 9:50

iHerb приостановила прием заказов из России из-за проблем с логистикой

Компания обещает вернуть деньги за уже заказанные товары, если их не доставят за месяц
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Отмену заказов объяснили проблемами с логистикой

Отмену заказов объяснили проблемами с логистикой

Фото: REUTERS

Американская компания iHerb объявила о приостановке приема заказов с территории России из-за проблем с логистикой. Об этом сообщается на сайте компании.

"В связи с логистическими проблемами, на которые мы не в силах повлиять, в настоящий момент и на неопределенный срок мы не принимаем заказы для доставки в ваш регион", - пояснили в iHerb.

В компании подчеркнули, что доставка уже оформленных заказов также может быть задержана на срок до 30 дней. При задержке дольше месяца iHerb отменит заказ и освободит заказчика от обязанности платить за него.

Как ранее писал сайт kp.ru, Россия приняла решение ограничить полеты самолетов вдоль границы с Украиной в целях обеспечения безопасности гражданских авиаперевозок. Ограничения вводятся на интервале высоты от 2 тысяч до 16 тысяч метров и будет действовать до 18 мая текущего года включительно.