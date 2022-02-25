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Политика25 февраля 2022 8:38

Россия частично закрыла небо для британских самолетов

Росавиация ограничила использование воздушного пространства для британских самолетов
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Россия частично закрыла небо для британских самолетов

Россия частично закрыла небо для британских самолетов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Росавиации сообщили, что Россия ограничивает воздушное пространство для Британских самолетов.

"Данная мера принята в соответствии с положениями Межправительственного соглашения о воздушном сообщении между Россией и Великобританией в качестве ответных шагов на недружественные решения Авиационных властей Великобритании в отношении ограничения на выполнение регулярных полетов воздушных судов, принадлежащих, взятых в аренду или эксплуатирующихся лицом, связанным с Россией или зарегистрированных в России", - говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что запрет распространяется в том числе и на транзит. Запрет начинает действовать 25 февраля 2022 года с 11:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Британские санкции против России в виде запрета полетов российской авиакомпании "Аэрофлот" в Великобританию нарушают межправительственное соглашение о воздушном сообщении.

"Соглашением предусмотрено, что авиакомпаниям двух стран будут предоставляться справедливые и равные права на эксплуатацию договорных маршрутов", - уточнили накануне в Росавиации.

Как ранее писал сайт kp.ru, о санкциях против России объявил британский премьер-министр Борис Джонсон. Рестрикции от Великобритании включают запрет "Аэрофлоту" летать в Великобританию, заморозку активов ВТБ в этой стране, а также запрет гражданам России хранить в британских банках более 50 тысяч фунтов стерлингов.