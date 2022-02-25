Лавров заявил, что Россия не позволит неонацистам править на Украине

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не позволит нацистам править на Украине. Соответствующее заявление дипломат сделал в пятницу, 25 февраля 2022 года.

Лавров отметил, что Россия заинтересована в том, чтобы народ Украины не находился под внешним управлением.

"Причем внешним управлением, заточенным на то, чтобы поощрять неонацизм, чтобы поощрять неонацизм, чтобы поощрять геноцид русских и использовать Украину как инструмент сдерживания России", - подчеркнул Лавров.

Напомним, ранее российский министр заявил, что одна из основных целей военной операции РФ - освобождение украинского народа от гнета, чтобы они могли сами свободно определить свое будущее.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет стремиться к демилитаризации Украины. Глава государства уточнил, что главной целью военной спецоперации в Донбассе является защита мирного населения.