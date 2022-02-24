Путин: Россия стремится к демилитаризации Украины Фото: REUTERS

Россия будет стремиться к демилитаризации Украины, заявил 24 февраля в видеообращении к россиянам президент РФ Владимир Путин.

Глава государства заверил, что главной целью военной спецоперации в Донбассе является защита мирного населения.

- Ее цель (спецоперации РФ) - защита людей, которые уже 8 лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима ... мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, - сказал Путин.

Также российский лидер заверил, что РФ сделает со свой стороны все возможное, чтобы предать суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления.

Ранее сообщалось, что сегодня Путин объявил о военной спецоперации в Донбассе. такое решение было принято в ответ на обращения глав ДНР и ЛНР с просьбой о помощи в защите мирного населения от агрессии с украинской стороны.