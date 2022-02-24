Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортОлимпиада 2022КолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортОлимпиада 2022КолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика24 февраля 2022 3:06

Путин: Россия стремится к демилитаризации Украины

Глава государства заверил, что главной целью военной спецоперации в Донбассе является защита мирного населения
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Путин: Россия стремится к демилитаризации Украины

Путин: Россия стремится к демилитаризации Украины

Фото: REUTERS

Россия будет стремиться к демилитаризации Украины, заявил 24 февраля в видеообращении к россиянам президент РФ Владимир Путин.

Глава государства заверил, что главной целью военной спецоперации в Донбассе является защита мирного населения.

- Ее цель (спецоперации РФ) - защита людей, которые уже 8 лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима ... мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, - сказал Путин.

Также российский лидер заверил, что РФ сделает со свой стороны все возможное, чтобы предать суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления.

Ранее сообщалось, что сегодня Путин объявил о военной спецоперации в Донбассе. такое решение было принято в ответ на обращения глав ДНР и ЛНР с просьбой о помощи в защите мирного населения от агрессии с украинской стороны.