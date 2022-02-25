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Общество25 февраля 2022 10:50

Сбер назвал фейком информацию о сбое в работе

Сервис Downdetector показывает некорректные данные, заявили в пресс-службе компании
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
В Сбербанке назвали информацию о сбоях в работе фейком

В Сбербанке назвали информацию о сбоях в работе фейком

Фото: REUTERS

Сбер назвал недостоверной информацию о сбоях в работе банка.

Ранее портал Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов, сообщил, что пользователи Сбера жаловались на проблемы с переводами денежных средств и входом в приложении.

В банке назвали данную информацию фейком и сообщили, что все сервисы работают в штатном режиме.

- Сервис Downdetector показывает некорректные данные, — подчеркнули в пресс-службе компании.

Напомним, пользователи мессенджера Telegram в четверг, 24 февраля 2022 года, пожаловались на сбои в работе популярного мессенджера. Так, по состоянию на 15:07 по московскому времени на работу мессенджера пожаловались свыше 3 тысяч раз. Проблемы возникли у пользователей из России, Белоруссии и Украины. На проблемы с подключением пришлось 43% жалоб, проблемы с получением сообщений возникли в 30% случаев, еще 27% сообщений о неполадках касались работы мобильного приложения.