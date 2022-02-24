Сбой в работе Telegram произошел 24 февраля 2022

Сбои в работе Telegram наблюдаются в четверг, 24 февраля 2022 года Фото: REUTERS

Пользователи мессенджера Telegram в четверг, 24 февраля 2022 года, пожаловались на сбои в работе популярного мессенджера. Об этом сообщает портал Downdetector, обозревающий сбои в работе сайтов и приложений в режиме реального времени.

Так, по состоянию на 15:07 по московскому времени на работу мессенджера пожаловались свыше 3 тысяч раз. Проблемы возникли у пользователей из России, Белоруссии и Украины.

На проблемы с подключением пришлось 43% жалоб, проблемы с получением сообщений возникли в 30% случаев, еще 27% сообщений о неполадках касались работы мобильного приложения.

Как ранее писал сайт kp.ru, Пользователи сразу нескольких сайтов и приложений столкнулись со сбоями в пятницу, 4 февраля 2022 года. В их числе социальная сеть "ВКонтакте", а также мессенджер WhatsApp.Представители "ВКонтакте" подтвердили, что у пользователей могут возникать проблемы.