Песков заявил, что Россия будет руководствоваться своими интересами при выборе ответа на санкции Запада

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Россия намерена принимать ответные меры на санкции США и ЕС, и при выборе шагов она будет основываться исключительно на своих интересах. Об этом сегодня, 25 февраля журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Безусловно, ответные меры будут. Закон взаимности будет здесь, конечно же, работать", – заявил представитель Кремля в ответ на вопрос, планирует ли Москва принимать меры в ответ на новые санкции США и ЕС.

При этом Песков добавил, что симметричность либо асимметричность этих шагов будет зависеть от результатов анализа.

"Еще все эти рестрикции предстоит изучить", - отметил Песков. - И, конечно, в процессе этого анализа главной целью будут наши собственные интересы. То есть мы будем действовать исключительно на основе наших собственных интересов".

Напомним, 23 февраля 2022 года Евросоюзом были введены новые антироссийские санкции в связи с тем, что Россия признала суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он включил четыре блока: персональные санкции в отношении 351 депутата Госдумы России, 27 физлиц и компаний, ограничение доступа РФ и российского правительства к европейскому финрынку, а также запрет для компаний из Европы на любые экономические операции с ЛНР и ДНР.