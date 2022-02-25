Нарышкин заявил, что военная операция на Украине началась из-за игнорирования Западом интересов РФ

Сергей Нарышкин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военная операция России на Украине - это результат тотального игнорирования Западом интересов Российской Федерации в области безопасности, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в эфире телеканала "Россия 24".

В итоге государству пришлось защищать себя и своих союзников самостоятельно, констатировал глава СВР.

Несмотря на иронию Запада по поводу "терпения русских", оно не безгранично, отметил Нарышкин.

"Специальная военная операция в короткое время восстановит мир на Украине и предотвратит потенциально более масштабный военный конфликт в Европе", - выразил уверенность директор СВР.

Как ранее писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.