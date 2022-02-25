В Минэкономразвития заявили, что Россия давно готовилась к новым возможным санкциям

В Минэкономразвития заявили, что Россия давно готовится к новым санкциям, фото: Артем Геодакян/ТАСС

Россия давно начала готовиться к возможным новым санкциям в связи с риторикой некоторых зарубежных стран, заявили в Минэкономразвития России.

В ведомстве подчеркивают, что сейчас отечественная экономика является на порядок более устойчивой, чем в 2014-м году – она приспособилась к действующим санкциям и подготовлена к другим потенциальным ограничениям. Также в Минэкономразвитяи рассказали, что Россия планирует наращивание торгово-экономических связей с другими государствами – в первую очередь, со странами Азии.

Напомним, 23 февраля 2022 года со стороны Евросоюза были введены новые антироссийские санкции в связи с тем, что РФ признала суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Пакет ограничений включил четыре блока: персональные санкции в отношении 351 депутата Государственной Думы 27 физлиц и компаний, ограничение доступа РФ и российского правительства к европейскому финрынку, а также запрет для компаний из европейских стран на любые экономические операции с ЛНР и ДНР.