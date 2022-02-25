Асад выразил поддержку военной операции России по защите Донбасса

Президент Сирии Башар Асад Фото: REUTERS

Президент Сирии Башар Асад в телефонной беседе с российским лидером Владимиром Путиным выразил решительную поддержку военной спецоперации по защите Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля по результатам переговоров глав двух государств.

"Президент Сирии выразил решительную поддержку специальной военной операции, которую проводит Россия в целях защиты мирного населения республик Донбасса, осудив при этом дестабилизирующую политику Соединенных Штатов и НАТО, которая в свое время привела к серьезному ухудшению обстановки и в ближневосточном регионе", – отмечается в сообщении.

Также Владимир Путин поблагодарил Асада за такую принципиальную позицию и поделился "оценками развития ситуации в контексте принятых и исполняемых РФ решений".

Напомним, Путин утром 24 февраля 2022 года заявил, что в ответ на обращение глав ДНР и ЛНР принял решение о проведении в Донбассе военной спецоперации. При этом он подчеркнул, что Москва не планирует захват Украины. В Минобороны РФ уточнили, что российские военные не наносят удары по украинским городам - высокоточными средствами производится вывод из строя военных объектов. Для мирного населения никаких угроз нет, подчеркнули в военном ведомстве.