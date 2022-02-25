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Политика25 февраля 2022 12:09

EFE: Россию лишили павильона на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне

Организаторы мероприятия приняли такое решение из-за военной операции на Украине
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Всемирный мобильный конгресс ежегодно проходит в Барселоне

Всемирный мобильный конгресс ежегодно проходит в Барселоне

Фото: Эдуард ГУЩИН

Ассоциация глобальных систем мобильных коммуникаций GSMA лишила павильона Россию на Всемирном мобильном конгрессе (MWC) в Барселоне, сообщает агентство EFE.

Соответствующее решение было принято на фоне начала специальной военной операции РФ на Украине. Как говорится в заявлении GSMA, именно с этим фактом и связан отказ от российского павильона.

Напомним, ежегодный барселонскй форум Mobile World Congress (MWC) — один из главных смотров мобильных технологий в мире. Зачастую именно на нем проходят презентации новинок, которые вскоре появятся в продаже. В этом году мероприятие будет проходить с 28 февраля по 3 марта.

Как ранее писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.