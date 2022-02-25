Российские банки выступили с совместным заявлением к россиянам Фото: Анастасия Осипова

Представители Сбера, ВТБ, Альфа-Банка, "Открытия" и других российских банков выступили с совместным заявлением о поддержке клиентов.

"Мы считаем важным обратить внимание, что каждый из банков продолжает обслуживать клиентов в штатном режиме и делает всё необходимое, чтобы пройти этот нестабильный период спокойно. Банковское сообщество готово к различным сценариям: у нас достаточно ликвидности для удовлетворения спроса, нет ограничений на снятие наличных ни в банкоматах, ни в отделениях", - говорится в обращении.

В компаниях отметили, что банки координируют свою деятельность и совместно с Центральным банком работаем над обеспечением бесперебойной и устойчивой работы.

Ранее в Центробанке сообщили, что банковские карты группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, "Открытия" не будут работать с сервисами ApplePay, GooglePay.

При этом в ведомстве отметили, что банковские карты российских кредитных организаций работают и будут продолжать работать на всей территории России.