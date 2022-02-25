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Политика25 февраля 2022 15:33

Минобороны объяснило оценку Британией спецоперации на Украине

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о низкой эффективности российских военных
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков

Фото: REUTERS

Минобороны России ответило министру обороны Британии Бену Уоллесу, который ранее оценил эффективность спецоперации на Украине. Он заявил, что российские военные потерпели неудачу и не выполнили свои задачи в первый день.

В российском ведомстве объяснили такую оценку незнанием истории и попыткой оправдаться перед избирателями.

- С профессиональной точки зрения, личные оценки главы британского военного ведомства Б.Уоллеса эффективности проведения российскими вооруженными силами специальной военной операции не глубже, чем его исторические познания Балаклавского сражения в Крымской войне, - заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он считает, что Бен Уоллес пытается оправдаться перед избирателями консервативной партии Великобритании за неудачи украинских силовиков и "бездарно потраченные" деньги британских налогоплательщиков.

Ранее Игорь Конашенков подвел итоги первого дня военной операции на Украине. По его словам, все поставленные на день задачи были выполнены успешно.