В Минобороны России рассказали об итогах первого дня спецоперации в Донбассе

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков Фото: Минобороны РФ

С начала проведения спецоперации по защите Донбасса Вооруженные силы России вывели из строя в общей сложности 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины, а также сбитли два Су-27, два Су-24, один вертолет и четыре турецких ударных беспилотника «Байрактар ТБ-2», которые принадлежат украинской армии. Кроме того, российские войска разблокировали перекрытый почти восемь лет назад Северо-Крымский канал и восстановили, наконец, подачу воды в Крым.

Об этом вечером в четверг, 24 февраля, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, рассказывая журналистам на брифинге об итогах первого дня спецоперации. Он подчеркнул, что «все поставленные перед группировками войск Вооруженных Сил Российской Федерации на день задачи выполнены успешно».

«Группировки войск Донецкой и Луганской народных республик прорвали хорошо оборудованную эшелонированную оборону ВСУ, продвинулись

на 6-8 километров в глубину. Это стало возможным благодаря огневой поддержке российской артиллерии и армейской авиации», - отметил генерал-майор.

Напомним, как писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что 23 февраля Кремль получил обращения от лидеров ДНР и ЛНР к главе российского государства с просьбой о помощи в отражении украинской агрессии, чтобы избежать жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

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