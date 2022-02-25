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Здоровье25 февраля 2022 16:36

Гинцбург предупредил, что решение Лацио прекратить сотрудничество по «Спутнику V» замедлит борьбу с пандемией

Власти итальянской столичной области объявили о приостановке совместной работы с российским центром им. Гамалеи
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

25 февраля власти итальянской столичной области Лацио объявили о временной приостановке всех видов сотрудничества с российским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, в том числе и по вакцине против коронавируса «Спутник V», из-за ситуации на Украине.

Комментируя это решение, директор центра Александр Гинцбург предупредил, что разрыв сотрудничества по «Спутнику V» замедлит общую борьбу с пандемией.

«На работе ни итальянцев, ни центра им. Гамалеи это никак особо не скажется. Но на некотором прогрессе борьбы с коронавирусной инфекцией это скажется, безусловно», - сказал ученый.

Александр Гинцбург в беседе с ТАСС отметил, что у центра Гамалеи с коллегами из Италии было «неплохое сотрудничество по определению и специфичности вакцин и коктейля антител к быстро меняющемуся возбудителю».

«Каждый будет искать новых комплексеров, что займет, конечно, время. Это помешает общему противодействию коронавирусу», - добавил директор центра.