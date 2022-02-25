Владимир Путин обратился к военнослужащим Украины: "Не позволяйте использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого щита"

Президент начал заседание Совбеза. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В пятницу,25 февраля, Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности.

- Сегодня обсудим ход проведения специальной военной операции на Украине, - сказал во вступительном слове президент. - Основные боестолкновения российской армии, как и ожидалось, происходят не с регулярными частями вооружённых сил Украины, а с националистическими формированиями, которые, как известно, и несут прямую ответственность за геноцид на Донбассе и кровь мирных граждан народных республик.

- Кроме того, - заметил президент, националистические элементы, внедрённые в состав регулярных украинских частей, не только подстрекают их к оказанию вооружённого сопротивления, но, по сути, играют и роль заградотрядов. Более того, по имеющейся информации, и это подтверждается результатами объективного контроля, мы видим это, бандеровцы и неонацисты выставляют тяжёлое вооружение, в том числе системы залпового огня, прямо в центральных районах крупных городов, включая Киев и Харьков. Они планируют вызвать ответный огонь российских ударных комплексов по жилым кварталам. По сути, они действуют так же, как и террористы во всём мире, – прикрываются людьми в надежде затем обвинить Россию в жертвах среди мирного населения.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ГЛАВА ГОСУДАРСТВА

- Достоверно известно, что всё это происходит по рекомендации иностранных консультантов, прежде всего – американских советников.

- Ещё раз обращаюсь к военнослужащим вооружённых сил Украины. Не позволяйте неонацистам и бандеровцам использовать ваших детей, ваших жён и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ.

- Также хочу дать самую высокую оценку действиям российских солдат и офицеров. Они действуют мужественно, профессионально, героически, выполняя свой воинский долг, успешно решают важнейшую задачу по обеспечению безопасности нашего народа и нашего Отечества.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Специальная операция России в Донбассе 25 февраля 2022 года: прямая онлайн-трансляция

Президент России выступил 24 февраля с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию специальной операции России в Донбассе (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что происходит на Украине: ответы на 10 главных вопросов

Спецкор kp.ru Александр Коц объяснил, почему Россия выбрала именно такую тактику спецоперации, и что будет с Украиной дальше (подробности)