Российская авиакомпания S7 отменила рейсы в Европу до 13 марта 2022 года

Самолеты российской авиакомпании S7 не будут летать в Европу - там закрыто небо. Фото: Сергей ГАПОН

Самолеты российской авиакомпании S7 не будут летать в Европу с 26 февраля по 13 марта. Это связано с тем, что ряд стран закрыл свое воздушное пространство в связи с ситуацией на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в авиакомпании.

Сообщается об отмене рейсов по 16 направлениям. Самолеты S7 не будут летать в Бургас, Мюнхен, Варну, Вену, Берлин, Дюссельдорф, Болонью, Верону, Аликанте, Милан, Ларнаку, Барселону, Салоники, Пафос, Париж и Ниццу.

После 13 марта продажа билетов на эти направления будет приостановлена, уточнили в авиакомпании, отметив, что пассажирам, которые заранее купили билеты, вернут их полную стоимость.

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