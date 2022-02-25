Главы МИД стран ЕС приняли решение включить в списки санкций Путина и Лаврова

Жозеп Боррель заявил о введении санкций против Путина и Лаврова. Фото: REUTERS

Евросоюз вводит новый пакет антироссийских санкций, в их число входят санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Такое решение было принято в пятницу 25 февраля на экстренном заседании глав МИД стран ЕС. В заседании принимали участие министры иностранных дел 27 стран, оно прошло в Брюсселе.

Решение, принятое на заседании глав МИД, озвучил представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Мы включили сегодня в [санкционный] список президента Путина и министра иностранных дел Лаврова», - цитирует Борреля ТАСС.

Боррель уточнил, что все варианты новых санкций, в том числе и возможность отключения России от SWIFT, пока остаются на столе.

Ранее о том, что новый пакет антироссийских санкций включает в себя ограничительные меры в отношении президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, сообщил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс, а австрийский канцлер Карл Нехаммер сообщил, что страны Евросоюза подготовили «крупнейший в истории» пакет санкций против России.

В то же время президент Сербии Вучич заявил, что страна не будет вводить антироссийские санкции. Подробности здесь.