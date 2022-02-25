Россия не будет принимать участие в "Евровидении" в 2022 году

Россию не пустят на Евровидение из-за ситуации вокруг Украины. Фото: eurovision.tv.

Россия в 2022 году не будет принимать участие в конкурсе "Евровидение". Об этом заявили в пятницу 25 февраля в Европейском вещательном союзе.

В заявлении, опубликованном на сайте EBU в пятницу 25 февраля, сказано, что ни один российский артист не примет участия в конкурсе песни "Евровидение" в этом году.

"Исполнительный совет EBU принял решение в соответствии с рекомендацией, вынесенной ранее сегодня руководящим органом конкурса песни "Евровидение", Референтной группой, на основе правил мероприятия и ценностей EBU. Рекомендация Референтной группы была также поддержана Телевизионным комитетом EBU", - сказано в сообщении.

Отмечается, что решение мотивировано нежеланием ЕBU ухудшить свою репутацию включением российской заявки в конкурс в связи с украинским кризисом. В заявлении в то же время подчеркивается, что Европейский вещательный союз - аполитичная организация.

О том, кто мог поехать в Евровидение от России, читайте здесь.

Также ранее рассказывалось, каким скандалом обернулся национальный отбор участников "Евровидения-2022" на Украине.