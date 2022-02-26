Евросоюз не планирует вводить третий пакет санкций против России в ближайшие дни Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ближайшие дни ждать третьего пакета санкций Евросоюза против России не стоит, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и дипломатии Жозеп Боррель.

«Мы активно работали, чтобы ввести в действие этот пакет, и сейчас нам нужно сконцентрировать свои усилия на его имплементации, что не так просто. Не ждите третьего пакета в ближайшие дни или часы, потому что такой идеи нет», – сказал глава европейской дипломатии на пресс-конференции.

Боррель добавил, что у Брюсселя есть план по дополнительным мерам, они могут быть приняты в случае необходимости.

Напомним, ранее дипломат сообщал, что европейские санкции против России из-за ситуации на Украине пока не предполагают отключения страны от международной платежной системы SWIFT. Члены внешнеполитического Совета ЕС могут обсудить эту опцию в будущем, отметил он.

Как писал сайт kp.ru, 25 февраля Евросоюз вслед за Великобританией и США ввел в действие второй пакет санкций против России. Боррель сообщил, что в санкционный список Брюсселя решили включить президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Это означает, что их активы в Европе должны быть заморожены. О наличии таких активов самому Боррелю неизвестно.