Боррель: Санкции ЕС пока не предполагают отключения России от SWIFT

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель Фото: REUTERS

Европейские санкции против России из-за ситуации на Украине пока не предполагают отключения нашей страны от международной платежной системы SWIFT (Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи). Об этом сообщил Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, добавив, что члены внешнеполитического Совета ЕС могут обсудить «эту опцию» в будущем.

Накануне президент США Джо Байден во время своего выступления перед журналистами в Белом доме по поводу санкций против нашей страны из-за спецоперации на Украине, сообщил, что страны Евросоюза отказались отключать Россию от SWIFT .

Напомним, как писал сайт kp.ru, 25 февраля Евросоюз вслед за Великобританией и США ввел в действие второй пакет санкций против России. Боррель сообщил, что в санкционный список Брюсселя решили включить президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Это означает, что их активы в Европе должны быть заморожены. Правда, о наличии таких активов самому Боррелю неизвестно.

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