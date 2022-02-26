Володин напомнил об ужесточении контроля за оборотом оружия в России с 1 марта 2022

Вячеслав Володин Фото: Иван МАКЕЕВ

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин напомнил, что с 1 марта 2022 года вступает в силу закон об ужесточении контроля за оборотом оружия.

- Новые ограничения позволят спасти жизни наших граждан. Те, у кого есть медицинские противопоказания, не смогут получить оружие в руки, — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Напомним, 2 июля 2021 года российский президент Владимир Путин подписал закон об усилении государственного контроля за оборотом оружия и ужесточении прохождения медицинского освидетельствования для оформления разрешения на оружие. Документ вносит изменения в законы «Об оружии» и «Об основах охраны здоровья граждан». Он вводит запрет на приобретение, хранение и использование оружия лицами, которые не прошли медосвидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к этому. Проводить такую медкомиссию могут только организации государственной или муниципальной системы здравоохранения.