Путин подписал закон об усилении госконтроля за оборотом оружия в России Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин подписал закон об усилении государственного контроля за оборотом оружия и ужесточении прохождения медицинского освидетельствования для оформления разрешения на оружие. Документ в пятницу, 2 июля, опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ вносит изменения в законы «Об оружии» и «Об основах охраны здоровья граждан». Он вводит запрет на приобретение, хранение и использование оружия лицами, которые не прошли медосвидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к этому. Проводить такую медкомиссию могут только организации государственной или муниципальной системы здравоохранения.

В случае выявления у владельца оружия заболеваний, которые препятствуют владению оружием, информация об этом будет размещаться в специальном реестре и направляться в Росгвардию. После этого гражданин должен получить предписание о необходимости прохождения внеочередного медицинского освидетельствования в течение 30 суток.

Владельцы оружия, в соответствии с законом, будут проходить медосвидетельствование на наличие противопоказаний не реже одного раза в пять лет. Уклонение от освидетельствования будет караться аннулированием права на владение оружием.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне Владимир Путин подписал закон о повышении минимального возраста приобретения охотничьего оружия и длинноствольного оружия самообороны с 18 лет до 21 года.