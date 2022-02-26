ВГТРК, Первый канал и Радио дом "Останкино" приостанавливают членство в Европейском вещательном союзе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Представители ВГТРК, Первого канала и Радио дома "Останкино" сообщили, что приостанавливают членство в Европейском вещательном союзе.

"ВГТРК, Первый канал и Радио дом "Останкино" приостанавливают свое членство в европейском вещательном союзе", - передают слова компаний РИА "Новости".

Отмечается, что это решение назревало последние годы, по мере нарастания политизированности в деятельности этой организации.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение о продлении на три года санкций против российский телевизионных каналов, в том числе против "России 24", "РТР-Планеты", НТВ и "Первый канал. Всемирная сеть".

Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), - говорится в указе.