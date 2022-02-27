Макрон призвал Лукашенко добиться вывода российских войск из Белоруссии Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Александра Лукашенко добиться скорейшего выводы российских войск из Белоруссии. По мнению французского лидера, Вооруженные силы России ведут «одностороннюю и несправедливую войну»

«Президент Французской Республики обратился к президенту Белорусии с просьбой потребовать как можно быстрее вывести российские войска с белорусской земли, так как эти войска ведут одностороннюю и несправедливую войну. Он подчеркнул необходимость сотрудничества с международным сообществом в проведении гуманитарной операции по оказанию помощи украинскому народу», – сказано на сайте Елисейского дворца.

Как заявил Макрон, братство белорусского и украинского народов должно заставить Минск отказаться от статуса «вассала и фактического соучастника России в войне против Украины».

Напомним, в беседе с Лукашенко французский президент также обсудил ему возможного размещения ядерного оружия в Белоруссии.

Как писал сайт kp.ru, Лукашенко сразу после начала российской спецоперации на Украине созвал совещание в военачальниками, на котором заявил, что республика не намерена в ней участвовать.