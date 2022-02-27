Лукашенко и Макрон обсудили вовлеченность Белоруссии в ситуацию на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Президенты Белоруссии Александр Лукашенко и Франции Эммануэль Макрон вечером в субботу, 26 февраля, провели телефонные переговоры. Лидеры двух стран говорили больше часа, передает телеканал Белта.

По его данным, собеседники обсуждали нынешнюю ситуацию на Украине и вовлеченность в нее соседней Беларуси, будущее Европы и отношения с Россией. Кроме того, затронули тему возможного размещения ядерного оружия на белорусской территории.

«Если народ Белоруссии не будут душить, не только о ядерном – и об обычном оружии речи быть не может», - сказал Лукашенко коллеге из Парижа.

Как писал сайт kp.ru, Александр Лукашенко сразу после начала российской спецоперации на Украине созвал совещание в военачальниками, на котором заявил, что республика не намерена в ней участвовать и свои танки в Незалежную не пошлет.

Однако вопрос признания Белоруссией независимости Донецкой и Луганской народных республик стоит в повестке дня. По словам белорусского лидера, «в ближайшее время мы сделаем так, как будет нужно и нам, и России».

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